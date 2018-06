Angeliño maakt droomtransfer: 'We zien elkaar snel weer in Breda'

Hij is de eerste van zes Manchester City-huurlingen die elders onderdak heeft gevonden. Naast PSV was ook Ajax in de markt voor aanvallend ingestelde vleugelverdediger, maar hij heeft niet getwijfeld over zijn verhuizing van West- naar Oost-Brabant. PSV maakt ruim vijf miljoen euro over aan City en is daarmee voor de komende vijf jaar verzekerd van de diensten van Angeliño.