Analyse seizoen 2020/2021: NAC heeft gegokt en verloren

Wat resteert als na tien maanden pover, afwachtend en ronduit slecht voetbal het resultaat uitblijft? Weinig tot niets. Het kijkplezier van de gemiddelde NAC-supporter heeft een duikvlucht genomen in een jaargang waarin goede wedstrijden op de vingers van een hand te tellen zijn geweest. Dat ruim 8.300 mensen hun seizoenkaart hebben verlengd, is geen ode aan het hartverwarmende spel of een blijk van vertrouwen in het gevoerde sportieve beleid. Het is een ultieme uiting van de eeuwige liefde aan het instituut NAC.