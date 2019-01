Amsterdammer Te Vrede kent de Bredaas Tilburgse rivaliteit: ,Ik snap het, ik snap het zeer goed’

Negen goals bij de nummer zestien van de eredivisie. Niet een ervan uit een strafschop of vrije trap. Wel met links, rechts en het hoofd. Mitchell te Vrede haalt wekelijks de headlines in de voetbalpers. Ook aan de vooravond van de derby Willem II – NAC. Voor de topschutter van NAC mag het een onsje minder.

,,Ik blijf het zeggen: ik doe het niet alleen. Zo wordt het namelijk wel neergezet. Het zijn allemaal clichés: maar we winnen en we verliezen samen. Het is echt zo. Rosheuvel is ook hartstikke belangrijk met vijf goals en vijf assists. Zonder de rest van het team lukt het niet.” De vele aandacht voor zijn uitmuntende cijfers vindt hij niet ongemakkelijk. Zo is het ook weer niet. “Ik ben er trots op, maar we doen het wel met z’n allen. Het is niet alleen Te Vrede, Te Vrede… Als spits ben ik eindverantwoordelijk voor de goals, dat is mijn positie.”

Verantwoordelijkheid

De cijfers wijzen uit dat de 27-jarige Te Vrede een complete spits is geworden, op de toppen van zijn kunnen: ,,Ik moet wel de juiste voorzetten en steekpasjes krijgen. Dan is het aan mij om af te ronden. Links, rechts of het hoofd, dat maakt niet uit. Ik ben gewoon gierig voor de goal. Dat is mijn verhaal dit seizoen.”

Na zijn gemiste strafschop tegen Excelsior op de derde speeldag liet hij de pingels aan anderen over. ,,Ik bekijk het per wedstrijd. Als ik me goed voel, neem ik de penalty. Als ik denk: ‘nee’ en iemand anders voelt zich goed, neemt hij hem. Dat is ook verantwoordelijkheid nemen.”

Over de burenruzie met Willem II zegt hij: ,,Natuurlijk voel ik het. Heb er erg veel zin in. We zijn in vorm, het gaat goed. We moeten echter niet te hard van de daken schreeuwen dat we er al zijn, omdat er nog steeds veel moet gebeuren. We zitten in een stijgende lijn. Twee goede oefenwedstrijden gespeeld, maar de competitie is toch anders.”

