Amerikanen zien in NAC belangrijkste club van internationaal voetbalnetwerk

‘Hiervoor ben ik naar NAC gekomen, dit was adembene­mend’

Ralf Seuntjens bracht vrijdag een bomvol Rat Verlegh Stadion tot ontploffing. Toch is hij allesbehalve tevreden. ,,Ik hoop dat 95 procent van de mensen zat was, want dan hebben ze nog een goede pot gezien.”

28 februari