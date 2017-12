Ambrose: 3 van de 4 goals vanaf elf meter

Opvallend is dat drie van zijn vier doelpunten dit seizoen vanaf de stip kwamen. Alleen op de openingsdag tegen Vitesse scoorde hij uit open spel, een kopbal na een voorzet van Manu Garcia. De strafschop tegen PSV op 20 augustus was zijn laatste treffer. Tot aan zondag.

De eerste pingel schoot hij na 24 minuten onberispelijk in de rechterhoek net buiten bereik van de keeper. Een lichte overtreding op Giovanni Korte was eraan vooraf gegaan. ,,Ik voelde toen meer druk dan bij de tweede omdat ik al lange tijd niet gescoord had, de tweede was in mentaal opzicht een stukje makkelijker.”

Geschiedenisboeken

De tweede pingel, nadat hijzelf op de rand van de zestien naar de grond was gewerkt, schoot Ambrose in de linkerhoek en stuurde de doelman daarmee de verkeerde kant op. ,,De keeper kwam naar me toe en zei: ‘Ik weet zeker dat je dezelfde hoek kiest.’ Op het laatste moment besloot ik te veranderen van strategie. Daarom schoot ik ‘m links in plaats van rechts. Ik keek expres naar rechts, maar ging voor links.”