Amateurs Hercules wijken noodgedwongen uit voor bekerduel met NAC, Dongen op donderdag tegen VVV-Venlo

Omdat de lichtinstallatie van omnivereniging Hercules niet voldoet aan de KNVB-norm, is de Utrechtse club gedwongen om een andere speellocatie te vinden voor de wedstrijd in de eerste ronde van de KNVB-beker. De keuze viel aanvankelijk op Stadion Galgenwaard. Na overleg met hoofdbespeler FC Utrecht bleek die optie niet mogelijk, omdat in die periode wedstrijden staan geprogrammeerd in het Utrechtse stadion. Op 18 oktober treft het de Woerdense amateurs van Sportlust en 23 oktober krijgt het Sparta over de vloer.

Gekozen is daarom voor sportcomplex Zoudenbalch waar Jong FC Utrecht zijn wedstrijden speelt in de eerste divisie. NAC is bekend met de omstandigheden en speelde de voorbije jaren een aantal (oefen)wedstrijden op Zoudenbalch.

Twee voorrondes

Usv Hercules is de huidig nummer vier van de derde divisie zondag en versloeg afgelopen weekend met 1-2 Baronie op sportpark de Blauwe Kei. In de beker overleefde het twee voorrondes alvorens het hoofdtoernooi te bereiken. Aansluitend Ter Leede (5-1) en Excelsior Maassluis (1-2) werden verslagen. Het is voor de tweede keer in vier jaar dat de amateurs in de eerste ronde een profclub treffen. In 2017 was FC Groningen met 2-4 te sterk. Destijds werd er wel gespeeld in de Galgenwaard en kwamen zo'n 3.000 toeschouwers op de wedstrijd af.

NAC heeft als eerstedivisionist de laatste drie jaar zijn naam als cupfighter in ere hersteld. In het seizoen 2019/2020 werd de halve finale bereikt nadat onder meer PSV (2-0) en AZ (1-3) werden verslagen. Vervolgens was Feyenoord (7-1) in de De Kuip een paar maten te groot. Vorig seizoen vloerde NAC in eigen huis eerst VVV (na strafschoppen) en daarna de eredivisieclubs FC Utrecht (3-2) en PEC Zwolle (2-1) alvorens het strandde tegen PSV (4-0).

VV Dongen

Derdevisionist Dongen ontvangt op donderdag 20 oktober VVV-Venlo op sportpark De Biezen. Die wedstrijd begint om 20:00 uur.