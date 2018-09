'Als ze zondagmiddag net zo hard schreeuwen als zaterdagavond, vind ik het ook prima'

De spits eist dat de drie punten in Breda blijven in de onvolprezen degradatiekraker tussen NAC en Fortuna Sittard. Ondanks ingecalculeerde nederlagen bij AZ (5-0) en Feyenoord (4-2) kijkt hij met een dubbel gevoel terug op de eerste vier competitieduels waarin alleen van De Graafschap gewonnen werd. ,,Als spelersgroep moeten we altijd positief blijven. Omdat wij iedere dag met elkaar trainen, zien wij meer dan de mensen thuis. Tegen Feyenoord had er meer ingezeten.”

Strafschop

In De Kuip liet hij de strafschop die NAC kreeg over aan Gianluca Nijholt, nadat hij de week ervoor in de thuiswedstrijd met Excelsior een pingel had gemist. ,,Een spits moet groot genoeg zijn om de bal af te staan en niet zelfzuchtig zijn in een wedstrijd waarin je op 1-1 kan komen. Daarmee pak ik mijn verantwoordelijk. Ik wil scoren, maar ik wil ook winnen. We zijn niet in de positie dat ik naar mezelf moet kijken en alleen aan scoren, scoren, scoren moet denken. Nee, ik wil winnen. Als ik me goed voel, ga ik weer achter de bal staan. Wij hebben geen lijstje, we zijn professioneel genoeg om zoiets onderling te regelen. Ik heb Luca aangegeven dat hij 'm kon nemen, ik wees ook naar hem. Luca heeft een vaste trap.”

Van Leer

Te spreken is Te Vrede ook over Benjamin van Leer, de van Ajax gehuurde doelman die de keepersproblemen in ieder geval tot volgende zomer heeft opgelost. ,,De reddingen tegen Feyenoord zijn reddingen waarmee hij normaal gesproken punten voor ons pakt. Hij lost onze fouten op. Hij is een rustpunt, dat is lekker. Dat hadden we nodig. Ik heb namelijk nog nooit meegemaakt dat een keeper is teruggehaald, maar dat is geweest.”