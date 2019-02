‘Als NAC niet kan brengen wat De Graafschap brengt, is het bij voorbaat klaar’

,,Dreiging, beweging en diepgang; dat wil ik zien. Als we dat niet hebben, houdt het natuurlijk op. Al het andere is van ondergeschikt belang. Het wordt tijd”, zegt Mitchell van der Gaag over het uitblijven van een (uit)zege voor NAC. ,,Het had allang moeten gebeuren.”

Dat De Graafschap vrijdagavond gaat beuken in de onvervalste degradatiekraker met NAC, dat behoeft geen uitleg. ,,Vanaf de eerste seconde gaat De Graafschap volle bak druk zetten, daar moeten wij tegen gewapend zijn. We kunnen niet zeggen: we hebben een onherkenbaar NAC gezien de eerste helft of geen agressie getoond, onverklaarbaar waarom dat iedere keer gebeurt”, zegt Van der Gaag over de gebrekkige intensiteit waar NAC vaak mee aan wedstrijden begint. ,,Als we niet kunnen brengen wat De Graafschap brengt, is het bij voorbaat klaar. Hoe graag wil je winnen? Het kan niet zo zijn dat ik na afloop iedere keer hetzelfde zeg.”

De NAC-trainer wilde niet loslaten of hij met vier of vijf verdedigers en twee of drie aanvallers van start gaat in de Achterhoek ,,,De discussie is interessant omdat we met vier verdedigers acht punten hebben gehaald in de eerste fase van de competitie. De laatste vijf duels tot de winterstop deden we het op een andere manier en haalden we zeven punten. Als je puur daarnaar kijkt...”

Vraagteken

Van der Gaag terugblikkend op het duel met ADO vorige week waar de eerste en tweede een verschil van dag en nacht was: ,,Ik snap de discussie, kritiek hoort erbij. Ik sluit mij aan bij wat de mensen op de tribune zeggen, alleen dan op een rustigere manier. Het was niet goed de eerste helft tegen ADO en daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik had eigenwijs kunnen zijn en kunnen zeggen: bekijk het maar, wij maken geen fouten en we houden vol. Dat hebben we niet gedaan. Door een omzetting is het beter gegaan”, zegt Van der Gaag over de omstreden keuze voor Giovanni Korte in de spits als vervanger van de geblesseerde Mitchell te Vrede. ,,Die keuze is bewust gemaakt ten aanzien van de fitheid van enkele spelers. Kastaneer in de tweede helft als spits ging goed, maar ik wist eigenlijk ook niet hoe dat zou lopen. Hij was ook een groot vraagteken.”

Mogelijke opstelling

Van Leer; Karami, Koch, Mets, Gersbach; Verschueren, Nijholt, Lundqvist; Rosheuvel, Kastaneer, Kaikai.