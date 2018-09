‘Als ik NAC op tv zie, zie ik Dominique’

Ze praat nog iedere dag met hem. In gedachten of hardop aan de rand van haar bed. ,,Slaap lekker, zeg ik dan.’’ Op haar werk in het verpleeghuis vertelt ze met trots wie hij is en wat hij doet. ,,Heb ik geen moeite mee, ik vind het fijn om over hem te praten.’’ De innige band met haar zoon is onbreekbaar. Ook als het hart stopt met kloppen.