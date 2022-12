‘Als hij al naar NAC komt, zal dat niet direct na het WK zijn’

NAC-kee­per Kortsmit lachte om Dumfries en zijn Oran­je-droom: ‘Gozer, waar héb je het in godsnaam over?’

Het WK in Qatar staat op het punt van beginnen, het Nederlands elftal begint maandag met een wedstrijd tegen Senegal. In aanloop naar het mondiale eindtoernooi duiken we met Brabantse betrokkenen in het verleden van een Oranje-topper. Vandaag: NAC-keeper Roy Kortsmit over hoe Denzel Dumfries bij Sparta al droomde van het Nederlands elftal.

17 november