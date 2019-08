‘Als het niet mooi kan bij NAC, moet het maar op de ouderwetse manier’

Scorende middenvel­ders bepalend voor bliksem­start NAC

26 augustus Arno Verschueren, Luka Ilic, Mounir El Allouchi (allen 2 goals), Finn Stokkers en Ivan Ilic (beiden 1 goal) scoorden in de eerste drie wedstrijden. Acht doelpunten door vijf verschillende spelers. Wat eraan ontbreekt is een treffer van Huseyin Dogan, de schaduwspits die tegen Helmond Sport wel bij drie goals betrokken was.