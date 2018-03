Alles, maar dan ook alles staat bij Vreven in het teken van winnen

InterviewDe Stijn Vreven op een wedstrijddag is een andere Stijn Vreven dan tijdens de rest van de week. Elke dag steekt de trainer van NAC al zijn energie in de club. ,,Mijn job neem ik heel serieus, de winnaar in mij komt dan naar boven."

Zijn dochter kent hem niet terug. De man die als trainer tekeergaat langs het veld, is een andere man dan haar vader met wie ze in Hasselt aan de keukentafel de dag doorneemt. ,,Privé ben ik vrij rustig", zegt Stijn Vreven bijna verontschuldigend. Een van zijn assistenten vroeg hem onlangs wanneer hij in de privésfeer voor het laatst had gevochten. Niet, was het antwoord. ,,Privé heb ik zelfs nooit ruzie gehad." Hij laat een stilte vallen en denkt vijf seconden na. ,,Nee.., geen ruzie nee."

Op de dag van de wedstrijd is hij onbereikbaar. Alsof de telefoonlijn hapert. Hij is snel in zijn wiek geschoten, kribbig en korzelig. ,,Dat heeft met de adrenaline te maken", zegt Vreven. ,,Ik vind dat niet raar. Zes dagen werk ik keihard en stop ik al mijn energie en psychologie in de spelers om het team technisch, conditioneel en mentaal beter te maken. Dat wil ik terugzien in de wedstrijd."

Quote Laat staan dat ik tegen onrechtvaardig verlies kan. Stijn Vreven Hij is een winnaar. Een winnaar onder hoogspanning met een hartslag van 180 per minuut, zo eentje die van verliezen spontaan uitslag op zijn gezicht krijgt. ,,Laat staan dat ik tegen onrechtvaardig verlies kan."

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, gebruikt hij vaak bijvoeglijke naamwoorden: veel, echt, ongelofelijk, heel, ontzettend, erg, absoluut. Evenzeer doet hij een beroep op de overtreffende trap: sterker, gemener, volwassener. Een dag heeft bij Vreven 25 uur, een 100 procent kans is een 110 procent kans en een wedstrijd duurt geen 90 maar 95 minuten. Het strijdplan fleurt hij op met een metafoor; zijn spelers zijn krijgers, leeuwen of gangsters. ,,Er wordt gezegd dat als ik als een gek sta te schreeuwen, ik niet met tactiek bezig ben. Dat klopt niet, ik kan de knop van heel explosief naar heel rationeel in vijf seconden omzetten. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Ik noem dat passioneel."

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Stijn Vreven in alle rust op trainingskamp. © Pro Shots

Zelfbescherming

Het laatste uur voor de aftrap trekt Vreven zich terug in de kleedkamer. Uit zelfbescherming. Hij zit op een stoel, alleen. Het gebeurt dat hij bij de warming-up in een oogopslag zomaar tien dingen ziet die hem niet bevallen. Dat kan van alles zijn; een verkeerde aanname, een te zacht ingespeelde bal, maar meestal gaat het om intensiteit, beleving en toewijding. ,,De enige dag dat ik geen energie heb om passioneel training te geven, is de dag na de wedstrijd. Dan ben ik leeg en moet ik een dagje recupereren. Vanaf de tweede dag is het energievat weer vol."

Quote De enige dat dat ik geen energie heb om passioneel training te geven, is de dag na de wedstrijd. Stijn Vreven NAC en Vreven passen bij elkaar als friet en mayonaise. Een groot deel van de supporters loopt met hem weg, zijn bezetenheid spreekt tot de verbeelding. Buiten de schijnwerpers is hij opvallend aanraakbaar, vriendelijk, benaderbaar en vaak bereid tot een praatje.

Stemverheffing

Zijn spelers laat hij echter niet los. Hij verheft zijn stem, hij schreeuwt, hij prikkelt ze. ,,Zolang ik tegen je schreeuw, ben ik met je bezig en steek ik heel veel energie in jou. Het enige wat ik wil is dat een speler op zijn 35ste bij de mooiste clubs van de wereld heeft gespeeld, zodat hij de rest van zijn leven op het strand kan liggen. Dat is wat ik wil. De rest mag mijn geschreeuw relativeren."

Alleen het strak aangemeten pak, de dunne stropdas en de zwart gelakte puntschoenen onderscheiden hem van een voetballer. In zijn gedrag doet hij denken aan Diego Simeone (Atlético Madrid), Jürgen Klopp (Liverpool) of Gennaro Gattuso (AC Milan). Als een speler trapt, trapt hij in gedachte mee. Als een speler kopt, knikt hij met zijn hoofd. Hij ondergaat een wedstrijd niet, hij doet zelf mee. Spelers, scheidsrechters, journalisten: iedereen moet het ontgelden. Alles in het teken van winnen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Passie bij Stijn Vreven. © Pro shots

Verantwoordelijkheid

,,Mijn job neem ik heel serieus, de winnaar in mij komt dan naar boven. Ik had twee seizoenen om te promoveren, we hebben het op een halfjaar gedaan. Mij is gezegd: ‘Het is een ongelofelijke grote stap als wij in de eredivisie blijven om door te groeien.’ Wat ik meer heb dan de gemiddelde trainer, is het verantwoordelijkheidsgevoel voor een club. Daar ga ik heel ver in. Dat het resultaat tegen Feyenoord is ondergesneeuwd door mijn rode kaart, daar baal ik enorm van. Het moet over de spelers gaan, niet over mij. Daarom accepteer ik de straf. Dat kan ik mezelf moeilijk vergeven. Als het goed gaat, sta ik op rij achttien. Als het slecht gaat, op rij één."