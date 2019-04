Alleen een nooit vertoonde ontsnapping kan NAC redden in de eredivisie

50 jaar eredivisie Becht trots op NAC-plek­je in tijdperk Ten Cate: ‘In die periode was het moeilijk doorbreken’

18 april De laatste keer dat NAC in de eredivisie Sittard aandoet, 14 december 2001 (2-3-zege), wordt Rob Penders bijgestaan door een 20-jarige Zeeuw: Jean-Philip Becht. ,,Het was ijskoud. In de kleedkamer stonden we met de billen tegen de verwarming aan.”