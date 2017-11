Algemeen directeur Justin Goetzee: 'Handhaving van levensbelang voor NAC'

INTERVIEWIn de eerste divisie kampt NAC structureel met een begrotingstekort van bijna een miljoen euro exclusief incidentele baten. Het negatief eigen vermogen is verslechterd van 100.000 naar 600.000 euro negatief. Was een derde jaar eerste divisie financieel rampzalig geweest?

Quote Als wij in de eerste divisie spelen, hebben wij een probleem. Punt. Algemeen directeur Justin Goetzee Handhaving is van levensbelang voor NAC. ,,Honderd procent", zegt algemeen directeur Justin Goetzee. Geen nieuws, wel de bevestiging dat de Bredase club andermaal aan een krachtproef onderworpen is. Overleven op korte termijn staat daarin centraal. De rode draad van de laatste jaren. Maandag werd bekend dat NAC een verlies van een half miljoen euro heeft geleden over vorig seizoen. ,,Als wij in de eerste divisie spelen, hebben wij een probleem. Punt. Het negatief eigen vermogen poets je niet weg door alleen de promotie. Het blijft wankel."

Goetzee: ,,Die vraag wordt ieder jaar gesteld. Het antwoord is ja. Tot nu toe hebben we altijd een oplossing gevonden. Zolang NAC in de eerste divisie speelt, is de situatie zorgelijk."

Tijdens het gesprek wordt Goetzee bijgestaan door Edgar Mol die in zijn hoedanigheid als controller verantwoordelijk is voor de financiën: ,,Deze week hadden wij bij de KNVB hetzelfde gesprek met dezelfde vraag: 'Wat als jullie niet gepromoveerd waren?' Dan hadden wij moeten aankloppen bij mensen die ons graag hadden willen helpen."

Afhankelijk van spelerstransfers

NAC is in de eerste divisie afhankelijk van niet begrote inkomsten zoals spelerstransfers. 800.000 euro voor Adnane Tighadouini in 2015-2016 en zo'n 300.000 euro voor Cyriel Dessers, hoewel NAC dat laatste niet wil bevestigen en aangeeft dat het om een ander bedrag gaat.

Goetzee: ,,Het heeft geholpen, maar we nemen het niet op in de begroting. Het is te makkelijk te zeggen dat wij afhankelijk zijn van transfers. Er zijn altijd meevallers en altijd tegenvallers."

Wat is de prognose voor dit seizoen?

Mol: ,,Onderaan de streep zetten wij in op een positief resultaat van een ton. Dat betekent voor het eigen vermogen een lichte verbetering. Daarnaast hopen we nog een speler te verkopen. Voor bijvoorbeeld 250.000 euro, dan maken we 350.000 euro winst en kan het negatief eigen vermogen worden teruggebracht van 600.000 naar 250.000 euro. Als we ons dit seizoen handhaven, moeten we in staat zijn om het jaar erop terug te gaan naar een positief eigen vermogen. Als we niet gepromoveerd waren, had ons nettoresultaat er beter uitgezien dan nu het geval is omdat we geen promotiebonus hadden hoeven uit te keren."

In de eredivisie werkt NAC weer met een begroting van 13,5 miljoen euro, evenals in het jaar dat de club degradeerde. Sponsoring en televisiegelden zijn traditioneel de twee posten die het meest groeien bij promotie. De verwachting is dat commerciële inkomsten stijgen van 3,8 miljoen naar 5,6 miljoen euro en de tv-gelden verdubbelen van een krappe 1 miljoen naar 2 miljoen euro. Ticketing (seizoenkaarten en losse kaartverkoop) krijgt ook een impuls: in de eerste divisie leverde dat in 2015-2016 2,8 miljoen euro op, in 2016-2017 iets minder met 2,6 miljoen euro. Voor de eredivisie is een groei voorzien van een half miljoen euro. Uit de drie genoemde posten zal NAC ongeveer 3,3 miljoen euro extra genereren. Bijna gelijk aan de 3,5 miljoen euro die bezuinigd moest worden na de degradatie in 2015. Het spelersbudget bedroeg in 2014-2015 3,4 miljoen euro. In de eerste divisie achtereenvolgens 2,5 en 1,5 miljoen euro. Het laatste jaar met de huurlingen van Manchester City die buiten het budget vallen.

Met wat voor spelersbudget werkt NAC dit seizoen?

Goetzee: ,,Daar doen wij geen uitspraken over. Dat hebben we samen (inclusief technisch directeur Hans Smulders) met elkaar afgesproken."

Waarom niet?

,,Dat is concurrentiegevoelige informatie."

Een populaire vraag onder supporters is hoe het kan dat NAC verlies lijdt met een gemiddelde van 14.000 toeschouwers in de eerste divisie.

Mol: ,,Ik zal het met een voorbeeld uitleggen. Stel we hebben 10.000 seizoenkaarten en 4.000 losse kaarten begroot. Maar er worden 12.000 seizoenkaarten verkocht, dan verkopen wij maar 2.000 losse kaarten. Daar zijn we verschrikkelijk blij mee, want de B-side en Vak G zorgen voor sfeer in het stadion en hebben een aanzuigende werking op sponsoren. Financieel zou het voor de club echter interessanter zijn om alleen losse kaarten te verkopen, dat levert namelijk veel meer op dan een seizoenkaart op de B-side of Vak G voor 210 euro."

Salarisverhoging

Aan het einde van het vraaggesprek wil Goetzee uit eigen beweging een toelichting geven op de salarisverhoging van 100.000 euro die hij en Hans Smulders hebben gekregen. In de maandag openbaar gemaakte jaarcijfers is te lezen dat de bezoldigd bestuurders (de tweekoppige directie) van afgerond 200.000 naar 300.000 euro zijn gegaan. ,,Ik heb de behoefte om uit te leggen waarom dat is gebeurd."

Mol neemt dan het woord: ,,In het seizoen 2015-2016 was Justin tot 1 december de enige statutaire directeur. Hans Smulders is op een later moment ingestapt, voor een lager salaris dan in de markt betaald wordt. In 2016-2017 is zijn salaris marktconform gemaakt. Daarnaast heeft de directie voor de promotie een bonus gekregen."

Had die extra bonus niet in zijn geheel naar Cyriel Dessers moeten gaan die NAC in zijn eentje naar de eredivisie heeft geschoten?

Goetzee: ,,Die is niets tekort gekomen. Cyriel heeft zoals alle andere spelers een promotiebonus gehad."

Quote Justin is terug naar het salaris van voor de degradatie. Controller Edgar Mol Mol: ,,Daarnaast heeft Justin samen met ander kantoorpersoneel na de degradatie salaris ingeleverd. Het bestuur van de club (raad van commissarissen) heeft gezegd dat dat in 2016-2017 niet nog een keer nodig is. Daarom is hij terug naar het salaris van voor de degradatie. De belangrijkste boodschap die wij willen uitdragen naar de buitenwereld is dat NAC het huidige seizoen, mits er geen gekke dingen gebeuren, in de eredivisie met een positief financieel resultaat gaat afsluiten. Ook als er geen transfers plaatsvinden en ook als we degraderen."

Afgelopen jaar leed NAC een financieel verlies van een half miljoen euro, voor dit seizoen zet de Bredase club in op een kleine winst van tenminste 100.000 euro. Ook als het onverhoopt degradeert.