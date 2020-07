Alex Schalk succesvol in Zwitserland: na de promotie nu de Europa League met Servette FC

Het leven lacht Der Bomber toe. In mei voor het eerst vader geworden, in juni een nieuw tweejarig contract bij Servette FC en in juli plaatsing voor Europees voetbal. Met daarbij een belangrijke rol weggelegd voor Alex Schalk die zeven goals voor zijn rekening nam.

Door de nederlaag van FC Zürich dinsdagavond is nummer vier Servette FC twee speelronden voor het einde van de Zwitserse competitie, die eind juni is hervat, niet meer te achterhalen voor de overgebleven concurrenten.

De 27-jarige Schalk, die is opgeleid door NAC en de periode 2011-2013 12 keer scoorde in 63 duels, is op zijn plek in Genève waar hij de successen aaneenrijgt. In zijn eerste seizoen (2018/2019) werd hij met Servette FC met overmacht kampioen van de Challenge League, de Zwitserse eerste divisie. In 27 competitieduels (1.947 minuten) was hij goed voor 9 goals en 5 assists.

Een jaar later in de Super League is de Bredase spits gemeten naar het aantal gespeelde minuten nog beter op dreef: 7 goals en 5 assists in 21 duels en 1.070 minuten. Daarmee derde op de topscorerslijst van Servette FC, hoewel Miroslav Stefanovic (8 goals en 11 assists) 2.752 minuten speelde en Koro Koné (9 goals en 3 assists) 1.830 minuten in actie kwam. Een stevige blessure was er mede de oorzaak van dat Schalk een aantal duels heeft gemist.

Waardevol

Met drie goals in de laatste zes wedstrijden, waarvan Schalk er twee geschorst was, was hij in de slotfase van het seizoen behoorlijk waardevol voor Servette FC. De vierde plaats in de Zwitserse eredivisie, achter Young Boys, St. Gallen en FC Basel, volstaat voor plaatsing van de voorronden van de Europa League komend seizoen.

Daarmee luistert Servette FC het 130-jubileum op fraaie wijze op en keren Les Grenats voor het eerst sinds 2004 terug op het Europese podium toen het strandde in de tweede voorronde van de UEFA Cup. Omdat Schalk medio juni voor twee jaar bijtekende, gaat hij één jaar na de promotie samen met Servette FC het avontuur in Europa aan.