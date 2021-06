Alex Schalk spreekt zich uit: ‘Diepe wens om voor NAC te spelen’

column ‘Hoe vaker het NAC-hart op de proef wordt gesteld, hoe liefdevol­ler het gaat kloppen’

29 mei Na de wonderschone goal van de Nijmeegse spits slaat mijn jongste dochter de handen voor haar mond. Na het laatste fluitsignaal vouwt ze deze voor haar ogen. Een hartgrondige vloek smoort in haar handpalmen. Het is over.