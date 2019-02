Ajax winkelt opnieuw in de opleiding van NAC en scout 11-jarige verdediger

Assistent voetbalza­ken NAC Marion van Vroenhoven vertrekt naar AZ

10:53 De uittocht van mensen uit het voetbalapparaat van NAC lijkt geen grenzen te kennen. Assistent voetbalzaken Marion van Vroenhoven is de volgende en maakt op korte termijn de overstap naar AZ. In 2016 kwam het manusje-van-alles op aandringen van Hans Smulders, destijds technisch directeur in Breda, over van FC Eindhoven.