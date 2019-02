Ajax stuurt NAC van het kastje naar de muur (en terug)

Vier doelpunten tegen in achttien minuten, alsof een hoosbui het strafschopgebied van NAC onder water zet. In een vloek en een zucht schudt Ajax, dat met 5-0 wint, de Bredase vlieg van zich af. ,,Dat is kwalijk. Het gaat te snel en te makkelijk. Dan is het een gelopen zaak”, zegt coach Mitchell van der Gaag. ,,Zonde, want we moeten aan het doelsaldo denken.”