Ajax stelt zich hard op naar NAC, transfer Warmerdam loopt vertraging op

Advendo niet blij met plan van NAC om op hun velden te trainen: ‘We hebben de ruimte niet’

BREDA - De Bredase voetbalclub Advendo is verontwaardigd over het plan van NAC om op sportpark ’t Kadijkje te gaan trainen. Voorzitter Ger Bruggeman zegt dat er alleen een verkennend gesprek is geweest en dat Advendo niet zomaar wijkt.

30 december