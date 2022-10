Afstraffing van jewelste: NAC zakt verder weg na gênante nederlaag bij Jong AZ

Slechts één zege in de laatste vijf competitiewedstrijden. Dat was de treurige balans van NAC voorafgaand aan het treffen met Jong AZ. Alleen van Jong FC Utrecht thuis werd er gewonnen. De nederlaag van vorige week tegen VVV-Venlo was het dieptepunt. Dus de druk stond er op bij de ploeg van Robert Molenaar.

Een wijziging voerde de trainer door. Boris van Schuppen was zijn basisplaats kwijt, Javier Vet mocht beginnen. Het bomvolle uitvak op het AFAS Trainingscomplex - het heeft wat weg van een gigantisch bushokje - kreeg echter niet te zien waarvoor het helemaal naar het winderige Wijdewormer was afgereisd. ‘Voetballen, voetballen, voetballen’, klonk het bij het rustsignaal.

Vlotte combinaties

Want net als vorige week was het ondermaats wat NAC op de mat legde. Jong AZ, de belofteploeg waartegen NAC alle wedstrijden tot nu toe gewonnen had, speelde de Bredanaars bij vlagen helemaal weg. Het was een van die vlotte combinaties waaruit de 1-0 viel na achttien minuten. Een splijtende steekpass op Iman Griffith dwars door het centrum, het wippertje ging over Roy Kortsmit heen en bij de tweede paal kon de uitblinkende Yusuf Barasi de bal binnen lopen.

Een verdiende voorsprong, want NAC had weinig te vertellen. Kortsmit had eerder al een knappe redding verricht door een bal uit de bovenhoek te ronselen. De doelman is een van de lichtpuntjes van de eerste tien wedstrijden, resulterend in een nominatie voor beste keeper van de eerste periode.

Vroeg in de tweede helft werd hij echter opnieuw gepasseerd. De jonge Rowan Besselink greep niet goed in, de bal kwam voor de voeten van Soulyman Allouch en de aanvaller schoot in de verre hoek raak: 2-0. ‘Wij willen NOAD’ zien, zong het gefrustreerde uitvak.

Derde tegentreffer

Molenaar reageerde met een wissel en bracht Jesaja Herrmann voor Ezechiel Banzuzi om aanvallend meer potten te kunnen breken. Maar nog geen minuut later stond het 3-0. Op het uur kreeg Griffith heel veel ruimte om de verre hoek uit te zoeken. Een beschamende tussenstand. Kortsmit trapte uit woede de paal zowat doormidden.

Of de afstraffing al afgelopen was? Nee. De Parel van het Zuiden werd door de tieners in Wijdewormer gebruikt als speelbal, met trucjes als ultieme vernedering. Vlak voor tijd werd het ook nog 4-0, het was open huis. Het eindsignaal voelde als een verlossing en zeker voor de meegereisde supporters die negentig minuten hebben staan kijken naar een catastrofe.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen, Besselink, Velthuis, Di Michele Sanchez; Vet (76. Van Schuppen), Plat, Banzuzi (59. Herrmann); De Rooij, Van der Sande (68. Kosiah), Velanas.

