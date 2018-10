Advocaat 'wordt vrolijk' van FC Utrecht: 'Maar NAC deed het goed tegen PSV'

Natuurlijk, dat FC Utrecht zestiende staat, vertekent wel een beetje. De stroeve seizoensstart daargelaten is het doel nog altijd om play-offs voor Europees voetbal te halen en het verschil met nummer 7 Vitesse is slechts drie punten. Onder Advocaat hield FC Utrecht tegen Feyenoord lang stand en speelde de club een aardige eerste helft tegen FC Groningen. Maar de realiteit is wél dat hij nog geen eredivisiezege wist te boeken.



Advocaat zoekt dan ook nog naar de juiste formatie. ,,Die heb ik wel in mijn hoofd, maar die is er nog niet”, aldus de trainer, die de afgelopen twee weken met veel blessures kampte. Morgen mist hij alleen Rico Strieder en Simon Makienok (beiden vanwege kniekwetsuren) en de geopereerde Nick Marsman. Strieder is wel weer in training en doet alles mee, behalve de partijspellen. Hij moet nog uit de duels blijven, maar hoopt na de interlandbreak terug te keren bij FC Utrecht.