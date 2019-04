ADO Den Haag houdt NAC in leven na zege op Excelsior

video Kali: ‘We hebben er niet alles aan gedaan’

8:13 Anouar Kali moest na NAC - Feyenoord (0-4) lang nadenken toen hem gevraagd werd of het niet gelukt is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen bij NAC dit seizoen. ,,Dat is moeilijk te beantwoorden. Het is niet zo dat we niet willen en we geven wel honderd procent. Maar het komt er niet uit.”