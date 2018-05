Adnane Tighadouini: twee degradaties in één seizoen

De aanvaller zei dat hij gesloopt en kapot was na de degradatie van de Tukkers, zondag in Enschede de tegenstander van NAC. Met datzelfde NAC degradeerde Tighadouni in 2015 via de nacompetitie uit de eredivisie. De nu 25-jarige aanvaller was destijds een zeldzaam lichtpuntje en hield er dankzij zijn veertien treffers een lucratieve transfer naar Spanje aan over, waar hij voor vijf jaar tekende bij Málaga.

Veel plezier beleefde hij niet aan die overstap, want na Kayserispor en Vitesse is FC Twente de derde club in drie jaar tijd waaraan Tighadouni is uitgeleend. Tot overmaat van ramp zijn de clubs waar hij onder contract staat (Málaga) en aan wie hij verhuurd (FC Twente) is, in Spanje én Nederland vrijwel gelijk tijdig gedegradeerd.

Oude bekenden

Evenals voormalige NAC-spelers Jorn Brondeel en Adnane Tighadouini is ook de trainer van FC Twente een oude bekende in Breda. Marino Pusic werd in de zomer van 2013 binnengehaald als assistent van Nebojsa Gudelj. Pusic was de man achter de komst van de toen onbekende Tighadouini naar NAC in januari 2014, die hij kende uit hun gezamenlijke tijd bij de onder 19 van Vitesse.