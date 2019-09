Achterban NAC twijfelt over vervanger Dogan: Van Hooijdonk wint met neuslengte voorsprong van Boussaid

NAC heeft aanvoerder Monsalve terug, Boussaid aangewezen vervanger van Dogan

12 september NAC kan weer beschikken over Nacho Monsalve. De aanvoerder is hersteld van zijn blessure en is vrijdag (20.00 uur) inzetbaar als Jong FC Utrecht in Breda op bezoek komt. Met Roger Riera en Javier Noblejas, als de technische staf beslist om Jethro Mashart rust te geven, zouden drie van de vier defensieve pionnen uit Spanje afkomstig zijn.