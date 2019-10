Aanvoerder Riera steekt Rösler hart onder de riem: ‘Colin is een topspeler, niemand twijfelt daaraan’

Ruud Brood is boos op de leidsman. ,,Het is ergste is dat je ook nog rood krijgt, het is echt schandalig”, zegt de trainer bij wie de stoom uit de oren komt. “Hij zit totaal mis en beïnvloedt daarmee de wedstrijd op een verschrikkelijke manier.”

Een strafschop die geen strafschop is en een rode kaart voor Colin Rösler die geen rode kaart is. ,,Ik snap dit niet, het slaat nergens op”, zegt Brood na de 4-2-nederlaag van NAC bij Roda JC. ,,De mogelijkheid om te winnen zat erin, maar zo wordt het wel erg lastig.”

Scheidsrechter Siemen Mulder verkracht een wedstrijd die het aankijken meer dan waard is. ,,We worden al bestraft met een penalty, om dan ook nog rood te geven vind ik heel heftig.” Nick Olij snapt weinig van het optreden van de man in het zwart die voor de gelegenheid in blauw is gestoken. ,,Hij tikt ‘m diep aan de zijkant. Best wel hard, dus ik kom uit. Hij kan niks meer doen, zoekt me op en laat zijn been tegen mij vallen. Dan lijkt het alsof ik hem naar beneden trek, maar vanuit die hoek kan hij niets; niet schieten, niet meenemen, niks. Dus vind ik dat hij hem te makkelijk geeft.”

Rösler

Aanvoerder Roger Riera valt hem bij. ,,Ik had het gevoel dat de aanvaller bewust onze keeper opzoekt en dan pas naar de grond gaat. Nick kan natuurlijk niet ineens verdwijnen. En bij de eerste strafschop is de regel volgens mij dat een gele kaart volstaat.” Riera neemt de in de basis debuterende Colin Rösler in bescherming. ,,Colin wordt een grote speler. Niemand twijfelt aan hem, niemand. De intensiteit die hij aan de dag legt op de trainingen, hoe hij verdedigt... Wij zien hem iedere dag en echt, Colin is een topspeler. Vandaag heeft hij pech gehad, dat kan iedereen overkomen. Hij moet rustig blijven, wij gaan hem helpen hier doorheen te komen.”