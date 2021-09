Aanvoerder Olij vol frustraties na nieuwe zeperd NAC: ‘Je kan analyseren wat je wilt, we moeten gewoon punten pakken’

NAC-aan­winst Antonia is na emotionele zomer weer voetballer: ‘Ik stapte met een grote glimlach de bus in’

13 september Jarchinio Antonia (30) heeft zijn debuut gemaakt voor NAC. De pijlsnelle vleugelaanvaller viel vrijdagavond in Kerkrade ruim een half uur voor tijd in in de wedstrijd tegen Roda JC. Een punt achter een zomer die voor de Antilliaan een achtbaan van emoties was.