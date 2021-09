Aanvoerder Olij pakt punt voor NAC en lacht om ‘spel’ met thuispubliek: ‘Zestien aanstekers en vier liter bier op mijn hoofd gehad’

Aanvoerder Nick Olij was vrijdagavond de meest besproken man aan NAC-zijde na het duel met Roda JC (0-0). De doelman blonk uit, hield zijn ploeg op de been en zag zijn gebit door een losvliegende arm aan gort geslagen worden. Daarnaast kreeg hij het veelvuldig aan de stok met het thuispubliek, dat door het goede optreden van de keeper niet kon juichen.

„Ik heb zestien aanstekers naar mijn hoofd gekregen. En nog vier liter bier over mijn kop”, zegt Olij na de wedstrijd met een grote lach op zijn gezicht. De publieksspeler heeft de vijandigheid in uitwedstrijden in het coronajaar gemist. „Van die vijandigheid krijg ik een heerlijk gevoel.”

Het gebakkelei met de achterban van Roda JC was voor de neutrale toeschouwer een vermakelijk aanzicht. Het leverde een aantal met Limburgse tongval ingekleurde scheldkanonnades op. „Je weet dat je gehaat wordt in een uitwedstrijd. En dat opnaaien hoort dan ook bij het spelletje.”

Quote Zo’n armzwaai tegen mijn hoofd, zo’n lip en mijn hele kop vol bloed. Dan ga ik uit mijn plaat. Nick Olij over een charge van Roda JC-speler Jensen

Een aantal goede reflexen in blessuretijd redde voor NAC één punt. Voor het tweede duel op rij kon Olij zijn doel schoon houden. „Dat is gewoon heel lekker. Eigenlijk heb ik 87 minuten niets te doen gehad. Dat is een compliment naar het team. Maar dat ik die reddingen op het laatst kan maken, geeft een prettig gevoel. Ook voor mezelf, want zo bewijs ik mijn waarde voor het team”, vervolgt Olij. De keeper heeft het doelmannenkerkhof van voor zijn komst allang doen vergeten. „Maar ik had liever drie punten gehad hoor.”

Onbestrafte charge zorgt voor woede-uitbarsting

In de eerste helft barstte de stoïcijnse goalie nog even uit in een woede-uitbarsting. Terecht bleek bij het terugzien van de beelden, want Roda JC-verdediger Richard Jansen deelde een onorthodoxe beuk uit. Onbestraft gelaten door arbiter Van den Kerkhof. „Hij slaat me gewoon vol in het gezicht.”

Volledig scherm Nick Olij was voor Roda JC niet te passeren. © Pro Shots / Henk Korzelius „Dan roept die scheidsrechter ‘Niets aan de hand, niets aan de hand.’ Daar word ik boos van.” Vol ongeloof geconstrueerd Olij de situatie. „De frustratie komt voort uit het feit dat er niet gefloten wordt. Terwijl ik meteen voel: dit is niet goed. Zo’n armzwaai tegen mijn hoofd, zo’n lip en mijn hele kop vol bloed. Dan ga ik uit mijn plaat.”

Compliment aan jeugdopleiding en opluchting door rentree sterkhouders

Na de rust, waarin de scheidsrechter zijn excuses aan Olij aanbood, ziet de doelman verbetering in het aanvalsspel van NAC. De wissels speelden daarin een belangrijke rol, bevestigt de aanvoerder. „Een aantal belangrijke spelers keren terug (onder meer Mario Bilate en Dion Malone, red.) en dan zie je gelijk de toegevoegde waarde. We creëren dan ook meteen vier of vijf goede kansen.”

Quote Een compliment voor de jeugdoplei­ding en mooi voor hen. Ze hebben een concurren­tie­strijd gereali­seerd en de kracht van het team vergroot. Olij over de heldhaftige entree van enkele jeugdspelers

„Zonder daarmee de jonge jongens die de afgelopen weken speelden tekort te doen, hè”, realiseert Olij zich goed de heldhaftige entree van enkele jongelingen. „Een compliment voor de jeugdopleiding en mooi voor hen. Ze hebben een concurrentiestrijd gerealiseerd en de kracht van het team vergroot.”

Maandag kan Olij wederom de wei in. Dan in Amsterdam, tegen Jong Ajax. Met de verbreding van de selectie in het achterhoofd kan de aftrap hem niet snel genoeg plaatsvinden. „Volle bak naar Ajax. Lekker dat we door kunnen. Dat moeten drie punten worden.”

