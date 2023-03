Aanvoerder Martina neemt NAC met twee treffers bij de hand tegen Jong PSV

Hyballa moest op De Herdgang weer zijn basiself wijzigen. Tom Boere was namelijk ziek. Jort van der Sande keerde terug in de basis. Ody Velanas was juist weer beter, maar begon nog op de bank. Op zijn plaats deze keer geen Boris van Schuppen, maar Javier Vet. Op de linkervleugel was Victor Wernersson zijn plekje kwijt, die was nu voor Anselmo Garcia Mac Nulty.

Om aansluiting te houden met de play-offplaatsen moest NAC doen wat dit seizoen nog niet was gelukt, namelijk winnen op bezoek bij een beloftenploeg. Bij Jong Ajax (3-1), Jong AZ (4-0) en Jong FC Utrecht (4-1) werden flinke nederlagen geleden. Jong PSV is ook zo’n ‘talentenfabriek’, typeerde Hyballa de ploeg daags voor de wedstrijd, die het NAC lastig kon maken.

Jong PSV domineert

Dat bleek. Voor rust liep NAC vooral achter de bal aan. Met name Ismael Saibari was een plaag voor de Bredanaars. Het talent met al meer dan twintig optredens in PSV 1 was tweemaal heel dicht bij de 1-0. Die achterstand kwam alsnog. Fedde Leysen kopte raak uit een corner. Dat het in de eerste helft daar bij bleef, was een klein wonder. Jong PSV was heer en meester.

NAC buigt het om

Hoe anders was de tweede helft. Alsof Hyballa een donderspeech had gehouden in de rust. Een aanvallend NAC speelde nu wel fel. Vroeg in de tweede helft viel de gelijkmaker. Cuco Martina gaf van dichtbij het laatste zetje na een corner. Vorige week scoorde hij ook al, toen tegen FC Dordrecht.

En de aanvoerder was nog niet klaar. Het mooiste moest nog komen. Nadat eerder al een doelpunt van Elías Már Ómarsson was afgekeurd, viel twintig minuten voor tijd de 1-2. Met een knal van afstand zorgde Martina voor een explosie van vreugde in het - inmiddels verregende - uitvak. Zijn derde treffer alweer in het shirt van NAC. Niet alleen achterin een leider, ook voorin belangrijk.

Het was daarna zwoegen, want Saibari hielp weer een grote kans om zeep, maar de overwinning werd over de streep getrokken. NAC blijft zo in het bezit van een play-offplaats.

Opstelling NAC: Kortsmit; Besselink, Martina, Velthuis; Lucassen, Vet (82. Banzuzi), Staring, Garbett (75. Agougil), Mac Nulty; Van der Sande (75. Velanas), Ómarsson (89. Omgba).

