Aanvoerder Malone vol vertrouwen: ‘Dit NAC is een heel goed team’

Malone over de in Frankrijk gevormde zevenvoudig Beniner international Moïse Adiléhou die als vervanger van Jan Paul van Hecke is aangetrokken: ,,Een echte verdediger. Bikkelhard. Goeie lengte. Alles in de zestien is weg. De eerste indruk is goed, hoewel ik niet veel van hem heb kunnen zien. Aan de bal kan hij ook zeker wat.”