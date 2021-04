Aanvoerder Malone voelde onmacht bij NAC: ‘Go Ahead in alle opzichten veel beter’

Opnieuw een teleurstellend resultaat voor NAC. De ploeg van Maurice Steijn ging na puntverlies tegen Jong Ajax afgelopen vrijdag (1-1) onderuit tegen Go Ahead Eagles. Op eigen veld waren de gasten veel te sterk: 0-1. Dion Malone zag dat zijn ploeg kansloos was.

,,Teleurstellend.” De aanvoerder gooit voor de camera's van ESPN het cliché er direct in als naar zijn gevoel gevraagd wordt. Malone en zijn ploeggenoten gingen op eigen veld kansloos onderuit tegen een veel sterker Go Ahead Eagles, dat op alle vlakken beter voor de dag kwam. ,,We begonnen al niet goed aan de wedstrijd. Go Ahead was in alle opzichten beter.”

,,We wilden wachten op het gaatje”, verklaart Malone de afwachtende speelstijl. ,,Maar we hadden geen oplossing er doorheen te komen. We speelden vooral de lange bal en hoopten heel opportunistisch de tweede bal te winnen. Maar we hebben één schot op doel gehad en niets gecreëerd.”

Het gat met De Graafschap groeide door de zeperd weer naar vier punten. Desondanks gelooft de aanvoerder van NAC nog in een spannende promotiestrijd. ,,Ik geloof er sowieso in. In deze competitie is het tot het einde spannend. Maar het komt hard aan, als je twee keer op rij puntverlies leidt.”