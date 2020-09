Aanvoerder Malone looft gedrag NAC-supporters en roept op regels te volgen: ‘Want een leeg stadion is voor niemand leuk’

,,Een start om van te dromen”, onderstreept Malone de succesreeks waar zijn ploeg mee is begonnen. Desondanks is hij kritisch. ,,We hebben nog geen goed voetbal laten zien. Maar die punten die we pakken, zijn heel belangrijk. Dat doet wat met ons. Ook voor de toekomst. We weten nu dat we weinig tegen gaan krijgen en nauwelijks grote kansen weggeven.”

Voetbal met fans in coronatijd

Volledig scherm NAC-aanvoerder Dion Malone. © BSR Agency Terwijl in Breda deze week bekend werd gemaakt dat het toegestane toeschouwersaantal voorzichtig opgeschaald gaat worden, lopen de coronabesmettingen gestaag op. De welbespraakte Malone observeert de boel van een afstand. Vrees voor het feit dat de competitie opnieuw stilgelegd wordt, heeft hij niet. ,,Ik ben ook niet bang dat we straks weer in een leeg stadion moeten spelen. Voetbal hoort met fans in de stadions. Dat het niet helemaal vol kan zitten is begrijpelijk, maar helemaal leeg? Dat is voor niemand leuk.”

,,Zo'n wedstrijd tegen FC Den Bosch (2-1 zege, red.): dan is het heel prettig als de supporters achter je staan”, vervolgt Malone. ,,Het heeft ons geholpen er druk op te houden. Maar ik begrijp dat sommige dingen niet mogen en dat er streng naar gekeken moet worden.”

Ondanks het goede gedrag in de eerste wedstrijden, heeft Malone nog een boodschap voor zijn achterban. ,,Er zijn regels, daar moeten we ons gewoon aan houden. Onze fans doen het heel goed en daar ben ik heel blij mee.”

Bouwen en winnen

Dan voetbal. Want zaterdagmiddag staat de thuiswedstrijd tegen Jong PSV op het programma. Aan de stadionstraat, wat in schril contrast staat met het lege trainingscomplex waar NAC maandag in Utrecht zegevierde. ,,Een echt stadion. Thuis. De wedstrijden hiervoor heb ik als zeer prettig ervaren, dus ik heb er veel zin in.”

,,Het is wat druk geweest met jongens die komen en gaan, maar nu is het rustiger.” Malone ziet zijn ploeg een ontwikkeling doormaken, nu de grootste storm op de transfermarkt is gaan liggen. ,,Ik merk dat we nu echt gaan bouwen. En zolang we we blijven winnen, hoor je me niet klagen. Maar het moet wel beter.”

Slippertjes voorkomen

Het duel met Jong PSV is een amuse op een viergangendiner met topwedstrijden tegen Jong Ajax, De Graafschap, Cambuur en Almere City. Door te winnen voert NAC de druk voor de onzorgvuldige concurrentie alvast op, beseft Malone. ,,Ik heb gevoel dat wij die slippertjes niet zullen maken. Hoe dan ook: morgen gaan we weer vol voor de winst. En hopelijk kunnen we zelfs aan ons doelsaldo werken. Hopelijk kunnen onze supporters weer juichen. Heel voorzichtig dan.”