Aanvoerder Koch in extase na winnende goal: ‘Dan komt alles los’

Vaak moest hij zich voor de camera van FOX Sports verantwoorden na weer een nederlaag, dit keer stond hij er een stuk vrolijker bij. ,,Dit is een heel ander gevoel. Heerlijk. Ik wilde bijna weer komen zeggen dat we vandaag een lesje in effectiviteit hebben gekregen. Gelukkig konden we het op het einde nog omdraaien.”

Want heel lang leek het erop dat NAC tevreden moest zijn met een punt. Kansen kreeg de ploeg genoeg, maar de bal wilde er - tot in de slotfase, dus - maar één keer in. ,,Dat was frustrerend. We creëerden genoeg kansen, hij wilde er niet in vandaag. Tot op het eind, in ieder geval. Gelukkig gebeurt het op het laatste moment, ik denk niet dat je op een beter moment kunt scoren. De wedstrijd was daarna snel afgelopen.”

Meteen wilde hij de boel weer relativeren. ,,Dit is nog helemaal niks, we hebben nog een lange weg te gaan. Maar dit is een goeie boost voor het team, een mooi gevoel op weg naar de volgende wedstrijd.”