Aanvallend onmachtig NAC heeft op 't Heike geen kans tegen eredivisionist RKC

In een week tijd heeft de lach plaatsgemaakt voor gefronste wenkbrauwen en chagrijnige gezichten. Twinkelende ogen zijn na drie verliespartijen en onmachtig spel, vooral dat laatste, getransformeerd in een treurige aanblik. De zorgen nemen toe voor NAC 2,5 week voor de competitiestart.

Wederom valt op dat de spelers van de tegenstander meer power en kracht hebben. Lokeren, Sparta en RKC zijn stuk voor stuk vitaler, atletischer vooral. Daarmee vergeleken is NAC als een ongekookte spaghettisliert. Voor de derde keer in zeven dagen wordt het een spiegel voorgehouden. Dit elftal schreeuwt om spelers die het spel versnellen en verdedigingen uiteen trekken met demarrages en steekpasjes.

Tegen RKC wordt uit pure armoede Mounir El Allouchi als nummer 10 gebruikt kort achter spits Finn Stokkers. De dienstbare El Allouchi is geen spelverdeler en heeft niet dat kwikzilverachtige om met een behendige beweging zijn team in scoringskans te brengen. Bij gebrek aan beter en bij gebrek aan alternatieven stelt zijn trainer hem daarop. Een middenveld met in het hart Arno Verschueren, Grad Damen en El Allouchi is weinig avontuurlijk en te veel van hetzelfde. Aan de leiding de schone taak het elftal te injecteren met spelers die aanvallend openingen kunnen creëren. Liever vandaag dan morgen. Alle hoop vestigen op Luka Ilic, veelvuldig geblesseerd vorig seizoen, is de goden verzoeken. De van Manchester United overgenomen Joshua Bohui worstelt vooralsnog met zichzelf op de linkervleugel.

Dan RKC, evenals Sparta gepromoveerd naar de eredivisie. Een frivool gezelschap dat naar hartenlust aanvalt, bij voorkeur over de flanken. De 0-1 is een lucky: een gekraakt schot van Melle Meulensteen zeilt pardoes over de aan de grond genagelde Nick Olij. De tweede Waalwijkse treffer op het rustsignaal is fraaier van aard; een snelle aanval over links wordt netjes afgerond door de inkomende Stijn Spierings. Olij voorkomt na een uur spelen dat de achterstand nog groter wordt als even daarvoor Jordan van der Gaag en El Allouchi de doelman op hun weg vinden.

Veelzeggend is dat invaller en proefspeler Boris Kudimbana de enige is die leven in de brouwerij brengt. Met dank aan zijn opportunisme en imposante lijf. Hij kan niet voorkomen dat NAC voor de derde wedstrijd op rij droog blijft staan. 0-1 Lokeren, 3-0 Sparta en 0-2 RKC. De zomer van 2018 heeft bewezen dat een slechte generale verstrekkende gevolgen kan hebben.

NAC - RKC - 0-2 (0-2) - 26. Meulensteen 0-1, 45. Spierings 0-2 .