Aanstaand vader Olij wacht spannende weken: ‘Met die kleine afgesproken dat hij tussen De Graafschap en Cambuur komt’

Het gebeurt in de periode tussen De Graafschap en Cambuur. Dus ik probeer nu met die kleine af te spreken dat-ie op een bepaalde dag in de week komt. Maandag of zo.

Brede selectie maakt verschil

Invaller Lewis Fiorini maakte via de winnende treffer zaterdag het verschil. Iets wat Sydney van Hooijdonk en Nick Venema ook al bewerkstelligden. ,,We hebben een grote, goede groep met veel kwaliteit. Dat merk je op het moment dat iemand uitvalt. Dan kan de vervanger het verschil maken. Voor Lewis was het zijn tweede wedstrijd pas, maar je merkte dat hij hem naar zich toetrok.”

Spannende weken op komst

Voor een euforische achterban liep NAC zaterdag een ereronde. Door de goede start, lijkt de stad de lokale voetbalhelden in rap tempo te omarmen. Olij blijft er nuchter onder. ,,Dat is altijd als je wint. Nu is het mooi en ik ben er content mee, omdat we hard hebben geknokt. Maar als je gelijkspeelt, ga je hem ook voelen. Dan fluiten ze. En daar hebben ze gelijk in.”

Met een serie topwedstrijden in aantocht komen er turbulente weken aan voor NAC. Voor Olij is het toch al een spannende periode. Zijn vriendin is namelijk hoogzwanger. En uitgerekend in de week tussen twee topwedstrijden. ,,Ze moet nog drie weken. Spannend is het sowieso. Het gebeurt in de periode tussen De Graafschap en Cambuur. Dus ik probeer nu met die kleine af te spreken dat-ie op een bepaalde dag in de week komt. Maandag of zo.”