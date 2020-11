Aangever Azzagari trots op zijn maatje: ‘Mijn pass was oké, maar wát een goal van Mashart’

In een kansarme wedstrijd werd Azzagari vanwege de blessure van Lex Immers in de rust voor de leeuwen gegooid. Eindelijk weer een kans voor het talent, die in de pikorde achter het vaste trio Haye-Immers-Malone staat en soms ook Anouar Kali en Lewis Fiorini voor zich moet dulden. Ondanks zijn assist was hij niet helemaal tevreden. ,,Ik ben heel kritisch op mezelf, mijn spel was ‘wel oké’. Een assist en een pass op DJ Buffonge, waarna de bal van de lijn werd gehaald, maar er zijn nog dingen die verbeterd kunnen worden”, analyseerde hij.

Maar wel belangrijk in de rol als aangever. ,,Die tellen zeker. De eerste assist in mijn carrière, ook leuk voor Jethro, het was zijn eerste goal. Ik ben heel blij voor hem”, aldus de man van de assist op Mashart. ,,Op de training maken we wel eens een grapje: wat ga je doen als je scoort? Maar dan gebeurt het. Wat een goal. De pass was oké, maar hoe hij 'm afwerkt... Genieten”, stak hij de loftrompet over zijn maatje.

Een doelpunt mede mogelijk gemaakt door de Bredase jeugdopleiding. Het ene talent als aangever, het andere als afmaker. ,,Vorig jaar had ik zo'n momentje met JP (Jan Paul van Hecke, red), toen ik een penalty versierde en hij 'm scoorde. Mooi beeld naar de jeugd toe.”

Voorlopig moet de jonge middenvelder het vooral doen met invalbeurten. ,,Natuurlijk ben je als jonge jongen ongeduldig. Ik weet wat het niveau is en op de training laat ik het zien. Maar het is de keuze van de trainer, die respecteer ik. Ik moet geduld houden en als ik mijn kans krijg, dan wil ik belangrijk zijn.” Dat is gelukt.

