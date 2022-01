Aangesterkt NAC bekert in ongewijzigde samenstelling tegen PEC Zwolle

NAC bijt dapper van zich af en houdt koploper FC Volendam op gelijkspel

Dat NAC als nummer negen van de eerste divisie vrijdagavond de trotse koploper FC Volendam op bezoek kreeg, was in de verhoudingen niet terug te zien. De Bredanaars speelden vol bravoure, maar zagen dat niet beloond worden met drie punten. Het bleef 0-0, mede dankzij een aantal fraaie reddingen van Nick Olij in de slotfase.

