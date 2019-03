Aangeslagen Van der Gaag denkt niet aan opstappen

,,We krijgen te makkelijk de 0-1 tegen uit een corner, de 0-2 (strafschop) was niet handig. In de rust hebben we het omgezet”, zegt Van der Gaag die verdediger Dorian Dervite wisselde voor middenvelder Mounir El Allouchi en overschakelde van vijf naar vier verdedigers. “We hoopten de aansluitingstreffer te maken, maar dan vallen in de tweede helft twee goals binnen een kwartier en is het gedaan. Het laatste half uur was ontluisterend. Na afloop heb ik tegen de spelers gezegd: de trainer is verantwoordelijk. Het grote geheel is voor mij, dit reken ik mezelf aan.” Toch proeft Van der Gaag geen berusting. “Als we het allemaal prima vinden, dan zijn we klaar. Ik proef geen gelatenheid bij mijn spelers.”

Logischerwijs kreeg Van der Gaag in alle interviews na afloop vragen over zijn toekomst. Concreet of denkt aan een vroegtijdig vertrek en hij deze klus wil afmaken. ,,Na de wedstrijd is dat altijd lastig, zeker als je verliest. Op dit moment is dat gevoel er wel, dat is nu niet aan de orde. Het heeft langer geduurd dat ik voor de camera stond dan normaal. Dit had even tijd nodig, want dit doet veel met iedereen die bij NAC betrokken is. Kort na de wedstrijd speelt de emotie een rol, maar we moeten verder. Het gaat gewoon door. Dat blijft. Ik ben nog strijdbaar.”

