4 redenen waarom NAC eindelijk kan juichen

Door niet voorziene aardschokken elders in het land – FC Twente houdt Ajax in toom, Roda JC verslaat sc Heerenveen – begint NAC als hekkensluiter aan het duel met Excelsior en bungelt het half boven het ravijn. In onbestendig weer waarin het kwik net boven het vriespunt uitkomt, klautert het op wilskracht en vernuft naar boven.

De verhalen zijn talrijk op een ouderwetse gure en rauwe voetbalnamiddag waarin vele thema’s samenkomen.

1: Ambrose scoort

Zo is daar Thierry Ambrose. Hij maakt een einde aan een droogte van meer dan 900 minuten. Dat het twee pingels betreft, doet voor hem niet ter zake. Welbeschouwd maakt het de huurling van Manchester City geen zier uit. ,,Ik word beoordeeld op goals. Hoe ik ze maak, was in deze fase van minder belang”, zegt Ambrose die op vier treffers staat, drie daarvan vanaf elf meter.

De eerste strafschop, halverwege de eerste helft, gaat rechts in de hoek en links van de keeper die zich tot het uiterste strekt, maar net niet bij de bal kan. Een lichte overtreding op Giovanni Korte gaat eraan vooraf. Bij de tweede, Ambrose wordt drie minuten na rust naar de grond gewerkt door zijn bewaker, stuurt hij de doelman de verkeerde kant op. ,,De keeper kwam naar me toe en zei: ‘Ik weet zeker dat je dezelfde hoek kiest.’ Daarom schoot ik ’m links in plaats van rechts.”

Quote De keeper kwam naar me toe en zei: 'ik weet zeker dat je dezelfde hoek kiest'. Daarom schoot ik 'm links in plaats van rechts. Thierry Ambrose

21 keer neemt NAC, waar Karol Mets ontbreekt vanwege een knieblessure, het Rotterdamse doel onder vuur.

Scoren uit open spel doet het slechts één keer. Die cijfers illustreren het grote manco: gebrek aan stootkracht. In het eerste kwartier zijn Jose Angeliño (paal), Giovanni Korte (vanaf vijf meter over) en Rai Vloet (voorlangs) dicht bij een treffer, terwijl rond het half uur een kopbal van Pablo Marí op de lat landt. Helaas voor hem vervult hij wederom een negatieve hoofdrol. Bij het tegendoelpunt laat Marí zich in de luren leggen door Mike van Duinen die eenvoudig bij hem wegdraait en met een schot van buiten de zestien Nigel Bertrams kansloos laat.

2: Keeperswissel

Daarmee zijn we bij de volgende hoofdpersoon aangekomen. Want voor de derde keer dit seizoen wisselt Stijn Vreven van doelman. Na drie wedstrijden Andries Noppert en negen keer Mark Birighitti, verdeeld over een reeks van zes en drie duels, schakelt de trainer over op Bertrams. De man die in de voorbereiding de concurrentiestrijd verloor van Noppert.

,,Hier heb ik al die tijd naar toegewerkt”, zegt Bertrams. Bij zijn eerste twee vangballen gaat de B-Side, blij dat het is dat de onzekere Birighitti op de bank is gezet, volledig uit zijn dak. ,,Mooi dat het publiek zo hard juichte. Dat was voor mij genieten. Hier was ik echt aan toe.”

Quote Mooi dat het publiek zo hard juichte. Dat was voor mij genieten. Hier was ik echt aan toe. Nigel Bertrams

Volledig scherm Paolo Fernandes en Nigel Bertrams vieren de overwinning. © Pro Shots

Buiten de 2-1 krijgt Bertrams weinig te doen. NAC speelt solide, creëert kans op kans, weet bij tijd en wijle het publiek te vermaken en heeft in de nimmer verzakende Ambrose, spelmaker Manu García en Angeliño zijn uitblinkers. Wat Angeliño aan de bal laat zien, is magistraal. Hij bestrijkt in zijn eentje de hele linkerflank, levert secure voorzetten af, schiet met scherp, degradeert een verdwaasde Rotterdammer met een kunstzinnige hakbal tot figurant en verlegt het spel net zo makkelijk van links naar rechts met een strakke bal over vijftig meter.

3: Goal Fernandes

Zijn landgenoot Paolo Fernandes is eveneens een speler die de handen op elkaar krijgt. Traditiegetrouw wordt hij pas een kwartier voor tijd in het veld gebracht. Met de nadruk op pas. Bij zijn treffer, de 3-1, heeft hij de medewerking van de grabbelende sluitpost die een houdbare bal niet tegenhoudt. Fernandes is niet minder gelukkig met zijn eerste treffer in Bredase dienst. Evenals met doelman Bertrams is het een kwestie van tijd voordat deze balvirtuoos mag starten. Verrassend is tenslotte de entree van Gianluca Nijholt, de bijna vergeten middenvelder kreeg als invaller een ovationeel applaus.

4: Eerste winst sinds 23 september

Voor het eerst sinds 23 september (0-2 bij Feyenoord) wint NAC dus een wedstrijd. ,,Dit hadden we nodig, want we hebben een paar rumoerige weken gehad in Breda na de 0-8 tegen Ajax. Wat terecht is”, zei Rob Penders, bij afwezigheid van de geschorste Stijn Vreven eenmalig hoofdtrainer. Door de driepunter stijgt NAC van de laatste naar de veilige vijftiende plaats, een plek en twee punten onder Willem II. Aan het ravijn bloeien de mooiste bloemen, zegt men. Laat het de opmaat zijn voor de derby vrijdag in Tilburg.

Volledig scherm Rob Penders verving de geschorste hoofdcoach Stijn Vreven. © ANP Pro Shots