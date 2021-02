18-jarige huurling neemt NAC bij de hand: ‘Fiorini is een heerlijk ventje om mee te werken’

video Steijn ziet NAC voetbal­lend beter worden: ‘Nog niet allemaal top, maar het zit er aan te komen’

20 februari De derde zege in acht dagen tijd stemde NAC-trainer Maurice Steijn tevreden. Hij zag het zijn ploeg wel lastig hebben tegen FC Dordrecht, maar noemt de 2-3-overwinning verdiend. ,,Wat ik met name belangrijk vind is dat we ook voetballend beter worden.” De NAC-trainer laat zijn licht schijnen op vijf thema's.