18-jarige Fiorini bekoort NAC-trainer Steijn

De tijd zal het volgens Steijn leren hoe en wanneer de Manchester City-huurling wordt ingepast op het ervaren middenveld met Dion Malone, Thom Haye en Lex Immers. ,,Ik wil zoveel mogelijke goede spelers hebben. Dat is nodig als we om het kampioenschap willen meedoen."

Geel

Over Jannick van der Laan, de 21 jaar jongere scheidsrechter met wie Steijn meermaals in discussie gaat, de geïrriteerde trainer wordt zelfs op de bon geslingerd, is hij harder in zijn commentaar. Aanleiding is de gele kaart van zijn aanvoerder Dion Malone. ,,Niks ernstigs, terwijl de scheids bij de overtreding op Sydney wel een strafschop geeft maar geen kaart. Als Malone wat wil zeggen, reageert hij autoritair. Ik wil alleen maar zeggen dat mijn aanvoerder wat mag zeggen."