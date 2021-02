Zwoegen en zwieren op het Zwanenmeer

Dierenpoli­tie krijgt veel meer meldingen binnen over dieren in ijzige kou. Terecht of onterecht?

10 februari De dierenpolitie krijgt sinds de inval van de strenge kou beduidend meer meldingen binnen over dierenleed. Met name paarden in de wei leiden nogal eens tot telefoontjes naar meldnummer 144. Zijn die meldingen terecht? ,,We spiegelen vaak aan onszelf", aldus Dik Nagtegaal, woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.