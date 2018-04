Zweten op Koningsspelen in Zevenbergen

Brouwerij mét proeflo­kaal en foodtrucks in de Faam-fa­briek

9:00 BREDA - De snoepgeur is inmiddels verdwenen uit de productiehal van de oude Faam-fabriek in Breda. Binnenkort komt de geur van bier daar voor in de plaats, want de Bredase bouwer Frontaal neemt er zijn intrek. Maar niet alleen om te brouwen. Er komen ook een proeflokaal/café met terras, een ruimte voor foodtrucks en een koffiebranderij.