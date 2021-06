Zwemverbod Zevenbergse haven komt er: ‘Niet uitlegbaar als er gewonden vallen of erger’

,,We kunnen ons niet voorstellen dat het drukke scheepvaartverkeer ten grondslag ligt aan het aangekondigde zwemverbod”, schreef Van der Linden ,,Rijkswaterstaat roept op om bij sluizen, bruggen en havens een zwemverbod in te stellen, maar daar lijkt in het Zevenbergse geval toch geen sprake van te zijn.”

Een duik is aanlokkelijk

Het college snapt dat het met warm weer aanlokkelijk is om een duik in de haven te nemen. ,,Maar het is geen zwemwater. Het is niet uitlegbaar als er gewonden vallen of erger, doordat kinderen hier zwemmen.” Volgens B en W is er op enkele honderden meters met De Bosselaar een goed zwembad beschikbaar.