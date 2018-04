Zwemjuf Wilma leert Fijnaarters al 40 jaar de schoolslag

FIJNAART - Wilma van den Wijngaart (63) uit Zevenbergen gaat vandaag "alleen maar genieten". Haar collega's van zwembad De Oester in Fijnaart hebben een feestelijke receptie georganiseerd, omdat de bedreven zwemjuf er al veertig jaar in dienst is. Haar geheim? Stilstaan is achteruitgaan.

Van den Wijngaart komt oorspronkelijk uit het Zuid-Limburgse Voerendaal. "Maar daarna heb ik overal gezeten", lacht ze. Ze studeerde in Den Haag en werkte later in Maastricht. Vanuit daar vertrok ze naar Breda om zwemles te geven. "Ik had daar een tijdelijke aanstelling en zou op korte termijn in het grote, nieuwe zwembad tewerkgesteld worden." Na wat wikken en wegen besloot ze daar niet op te wachten, en greep ze met beide handen een baan én woonruimte in Klundert aan. In 1978 nam Van den Wijngaart een baan aan in het zwembad in Fijnaart, toen nog 't Volkerakkertje genaamd. Tot 1996 is ze in Klundert blijven wonen, daarna werd Zevenbergen de volgende halte. "Vanaf daar pendel ik al een lange tijd naar Fijnaart heen en weer."

Passie

In het zwembad in Fijnaart, dat sinds 2016 is omgedoopt tot 'De Oester', kan Van den Wijngaart "alles doen wat ze graag doet". Kinderen met een beperking leren zwemmen is haar grootste passie. "We hebben in het zwembad al aardig wat kinderen opgeleid. Dat is zo ontzettend mooi."

De grootste omslag die de badjuf in haar carrière meemaakte, was de privatisering van het Fijnaartse zwembad zo'n twee jaar geleden. "In 2016 hebben we op het punt gestaan om dicht te gaan, en dat terwijl onze locatie gigantisch goed werk leverde. Wij waren van de vier locaties in de gemeente Moerdijk de best draaiende, en ons wilden ze dichtgooien. 'Dat kan niet waar zijn!', dachten we toen. We waren verbolgen. Gelukkig is de Fijnaartse gemeenschap in opstand gekomen en hebben we het zwembad kunnen behouden. Je kan je niet voorstellen wat een hoogtepunt dat was."