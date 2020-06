Zwembad De Bosselaar Zevenbergen de dupe van tekort aan vrijwilligers

ZEVENBERGEN - De echte reden waarom zwembad De Bosselaar in Zevenbergen niet eerder dan woensdag 1 juli open gaat, komt nu boven water. Er is niemand in deze plaats die de afgelopen maanden heeft gereageerd op de oproep om zich als vrijwilliger te melden.

,,Zeer teleurstellend”, oordeelt wethouder Eef Schoneveld van de gemeente Moerdijk.

Hij begrijpt er geen snars van. ,,Toen wij vier jaar geleden aangaven dat we dit zwembad alleen open kunnen houden als het naast professionele, betaalde krachten kan rekenen op een club vrijwilligers, kregen we enorm veel positieve reacties. Half Zevenbergen wilde wel, als het bad maar open bleef. Daarom hebben we ‘ja’ gezegd. In werkelijkheid heeft niemand gereageerd.”

De situatie valt moeilijk uit te leggen. De zwembaden De Niervaert in Klundert en Ons Bad in Willemstad, waar Optisport ook actief is, zijn al weken open. Ook De Oester in Fijnaart is open. Aan vrijwilligers geen gebrek in Willemstad en Fijnaart, maar in Zevenbergen wil het maar niet lukken.

Een oproep vanuit Facebookpagina Vrienden Zwembad Bosselaar Zevenbergen hielp niet. Een smeekbede van de Stadstafel Zevenbergen evenmin. Voorzitter David de Jonge zit er ook mee in zijn maag. ,,Ik vind dit raar. De Bosselaar is niet renderend genoeg, dus er moet iets gebeuren. Het zwembad móet open blijven. Waarom reageert er niemand?”

Meer mensen nodig vanwege corona

Vanwege het corona-protocol zijn meer mensen nodig. Optisport heeft die binnen haar budget niet voorhanden. Vrijwilligers melden zich niet.

Dat zorgt voor een groot probleem, waarschuwt Schoneveld: ,,Wij zijn in 2016 met Optisport in zee gegaan. We hebben afgesproken dat wij als gemeente er in de komende vijf jaar 50.000 euro voor over hebben om het zwembad draaiend te houden. We konden de deal echter alleen sluiten in de verwachting dat er zich vanuit de gemeente Moerdijk vrijwilligers zouden melden als dat nodig zou blijken. Dat is dus niet gelukt.”

In een spagaat

De gemeente zit nu in een spagaat, zegt Schoneveld. ,,Wij kunnen het natuurlijk niet maken als college om midden in het seizoen te zeggen: we sluiten De Bosselaar. Tegelijkertijd moeten we wel gezonde plannen maken voor de toekomst.”

Gevolgen voor de bezoekers