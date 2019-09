Zuster Augustina verbleef 35 jaar in Congo, om anderen een beter leven te geven

Ze was nog maar 24 jaar toen ze naar het Afrikaanse land vertrok. Het is 1963, de Belgische heerschappij in het land is ten einde. Ze leerde er de taal, de culturele verschillen, wilde snel onderdeel zijn van de gemeenschap. En leerde de plaatselijke bevolking over hygiëne. ,,Want het was er zo vies. Schoonmaken deden ze niet, tot aan de keuken aan toe. Ze hadden vaak zandvlooien tussen hun tenen. Dat maakten zij met een doorn van een plant schoon.”



Of wassen: ze deden het met hetzelfde water als waar ze hun behoefte in deden. ,,Ze schaamden zich, het was gebrek aan kennis.”