Zusjes Van Dijk uit Fijnaart runnen met vriendinnen een foodtruckbedrijfje

‘Directeur’ is Senna van Dijk (19), al laat ze zich door de anderen natuurlijk niet zo noemen. Ze nam het bedrijf over in 2021 van haar moeder Jacky die in 2019 overleed. Jacky van Dijk was er in 2018 mee begonnen omdat ze iets voor zichzelf wilde, haar eigen droom najagen. Tot dan toe werkte ze mee in het bedrijf van haar man Ed die een praktijk voor Chinese geneeskunde runt en deed ze ook de boekhouding voor andere bedrijven.