Zus (26) en broer (19) uit Irak openen eigen kapperszaak in Klundert

,,En die bevlogenheid willen we graag in praktijk brengen bij onze klanten”, zeggen Dilvin en Daniel, die elf jaar geleden met hun familie vanuit Irak neerstreken in Klundert.

De voormalige pizzeria aan de Voorstraat 22 werd met hulp van familie en vrienden, en volledig met eigen middelen, omgetoverd tot een moderne kapperszaak.

‘Hoe aparter, hoe leuker’

De wens om een eigen zaak te openen leefde al lang bij Dilvin. ,,Ik heb hiervoor bij een aantal verschillende kappers gewerkt”, vertelt ze. ,,En daar heb ik, naast mijn kappersopleiding, heel veel geleerd. Wat ik het leukste vind? Helemaal los mogen gaan op een stoer dameskapsel. Hoe aparter, hoe leuker. En bruidskapsels creëren, dat is ook wel heel speciaal.”

In haar eentje een zaak openen, dat zag Dilvin echter niet zitten. ,,Ik wilde het persé met familie doen.” Toen haar jongste broer Daniel serieus met zijn kappersopleiding startte, zag ze mogelijkheden. ,,En nu staan we hier dus, in onze eigen zaak”, zegt ze trots. Zus Wala (22) is de administratieve steun en toeverlaat van de kappers. ,,We zijn dus een echt familiebedrijf”, grijnst zij.

Veel vraag naar figuurtjes

Dilvin kapt vooralsnog alle dames in de salon, en Daniel de heren. ,,Ik knip ook wel heren”, zegt Dilvin. ,,Maar Daniel is daar heel behendig in. Vooral als ze allerlei figuurtjes in hun haar willen laten scheren, want daar wordt heel veel naar gevraagd nu.”

Daniel: ,,Wat wij belangrijk vinden, is dat we voor iedereen toegankelijk zijn, want een goede kapper hoeft niet duur te zijn.”

DK Kappers is geopend op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, en vrijdag tot 20.00 uur. Behandelingen vinden zowel op als zonder afspraak plaats.