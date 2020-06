Zuipvakantie gaat niet door, wat nu? ‘In plaats van feesten en lekker gek doen, ga ik keihard werken’

Kritiek op komst appartemen­ten Willemstad blijft: ontwikke­laars terug naar de tekentafel

10:35 WILLEMSTAD - ,,In Moerdijk zijn we heel goed zelf in staat om te bepalen waar we woningen willen, daar hebben we geen projectontwikkelaars voor nodig." Die kritiek kwam van Bert Tuk namens de stadstafel en Hart voor Willemstad tijdens een digitale informatiebijeenkomst over de bouwplannen voor de waterfrontlijn in Willemstad.