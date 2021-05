Zoveel kilometer loopt een ober op een werkdag

COLUMN Op mijn scootmo­biel naar het fitnesscen­trum in Zevenber­gen: nee, bedankt

16 mei ZEVENBERGEN - Het was op 19 november, de eerste dag na de tweede lockdown. De zwembaden mochten weer open en daar stond ik, rillend van de kou, ’s ochtends in alle vroegte bij de voordeur van een fitnesscentrum in Zevenbergen.